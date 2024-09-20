Які податки є в Україні

Як повідомляють у Державній податковій службі України, в Україні існують загальнодержавні та місцеві податки і збори.

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До загальнодержавних податків належать:

податок на прибуток підприємств,

податок на доходи фізичних осіб,

податок на додану вартість,

акцизний податок,

екологічний податок,

рентна плата,

мито.

Місцеві податки та збори встановлюються місцевими радами і є обов'язковими до сплати в їхніх громадах.

Важливо! Платниками податків можуть бути фізичні особи (резиденти та нерезиденти) та юридичні особи, які мають або отримують об'єкти оподаткування. Кожен платник може сплачувати один або кілька видів податків і зборів.

Як сплачують податки українці

Працевлаштовані українці зобов'язані сплачувати податки з кожної зарплати. Роботодавці мають право самостійно відраховувати частину зарплати на податки в установлених розмірах.

При кожній виплаті зарплати роботодавець утримує:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%;

Військовий збір (ВЗ) — 1,5%.

Згідно з Кодексом законів про працю, загальний розмір усіх відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 20%.