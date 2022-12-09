С миллиардными убытками: французская TotalEnegies выходит из правления российской "Новатэк"

Французский нефтегазовый гигант TotalEnergies заявил о выводе своих представителей из совета директоров российской "Новатэк". Такое решение компания объяснила потерей влияния на деятельность "Новатэка" из-за введенных против России санкций.

В заявлении французского нефтегазового гиганта говорится, что TotalEnergies не будет учитывать свою долю в российской "Новатэк" размером 19,4%. Как следствие, компания фиксирует обесценивание собственных активов на 3,7 миллиарда долларов в четвертом квартале 2022 года.

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TotalEnergies выходит из правления "Новатэк"

В официальном пресс-релизе французская компания объясняет "списание" российских активов невозможностью продать собственную долю в "Новатэке", поскольку против остальных основных акционеров и в то же время потенциальных покупателей российской компании введены санкции.

Выход из правления "Новатэка" TotalEnergies также связывает с санкциями: европейские ограничения против Москвы, согласно заявлению компании, не позволили ее двум представителям голосовать на заседаниях совета директоров "Новатэк".

Напомним, что ранее французская газета Le Monde писала, что TotalEnergies во время полномасштабной войны участвовала в заправке российских военных самолетов, которые, вероятно, бомбили Украину. Нефтегазовый гигант все обвинения отвергал, заявляя, что изготовленный на российском проекте газовый конденсат шел исключительно на экспорт.

Тогда министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал деятельность TotalEnergies "позором для Франции" и призвал нефтегазового гиганта немедленно выйти из страны-агрессора.