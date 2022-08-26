Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал TotalEnergies уйти с российского рынка и назвал деятельность нефтяного гиганта там позором для Франции. TotalEnergies, в свою очередь, опубликовала официальный ответ на обвинения СМИ.

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Кулеба призвал TotalEnergies выйти из россии

Ссылаясь на статью французского издания Le Monde, Дмитрий Кулеба резко осудил деятельность TotalEnergies и призвал компанию уйти с российского рынка на своей странице в твитере.

Мы благодарны Эммануэлю Макрону и французскому народу за поддержку Украины. На этом фоне, позор для Франции, когда французские компании способствуют убийствам украинцев и разрушению наших городов. TotalEnergies, выходи из россии!

– написал глава украинского МИД.

Ответ TotalEnergies

На фоне разгоревшегося вокруг материала издания Le Monde скандала, TotalEnergies опубликовала официальный пресс-релиз, в котором попыталась оправдать свое присутствие на российском рынке и опровергнуть то, что их газовый конденсат в россии используется в авиатопливе для военных истребителей.

Компания заявила, что весь нестабильный конденсат, производимый ее дочерними и партнерскими предприятиями, в частности, "ТерНефтеГаз", поступает на перерабатывающий завод "Пуровский". После переработки конденсат поставляют на обогатительный комплекс "Усть-Луга".

Ассортимент продукции, полученной в процессе переработки на Усть-Лужском комплексе, содержит реактивное топливо (Jet A-1), исключительно экспортируемое за пределы россии и даже не имеющее сертификации для продажи внутри страны. Это подтверждает то, что TotalEnergies не производит реактивное топливо для российской армии,

– заявили во французской компании.

К слову, в TotalEnergies назвали обвинения в СМИ "необоснованными" и "наносящими вред репутации компании". Нефтяной гигант пообещал "принять все соответствующие юридические меры".

Напомним, что в россии французская TotalEnergies до сих пор владеет долями в таких негосударственных компаниях: