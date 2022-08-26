Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав TotalEnergies піти з російського ринку й назвав діяльність нафтового гіганта там ганьбою для Франції. TotalEnergies, своєю чергою, опублікувала офіційну відповідь на звинувачення ЗМІ.

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Кулеба закликав TotalEnergies піти з росії

Посилаючись на статтю французького видання Le Monde, Дмитро Кулеба різко засудив діяльність TotalEnergies й закликав компанію піти з російського ринку на своїй сторінці у твітері.

Ми вдячні Еммануелю Макрону і французькому народу за підтримку України. На цьому тлі, є ганьбою для Франції, коли французькі компанії сприяють вбивствам українців та руйнуванню наших міст. TotalEnergies, виходь з росії!

– написав очільник українського МЗС.

Відповідь TotalEnergies

На тлі скандалу, що розгорівся довкола матеріалу видання Le Monde, TotalEnergies опублікувала офіційний пресреліз, у якому спробувала виправдати свою присутність на російському ринку й спростувати те, що їхній газовий конденсат у росії використовується в авіапаливі для військових винищувачів.

Компанія заявила, що увесь нестабільний конденсат, що виробляється її дочірніми та партнерськими підприємствами, зокрема "ТерНефтеГаз", надходить на переробний завод "Пуровський". Після переробки, конденсат поставляють на збагачувальний комплекс "Усть-Луга".

Асортимент продукції, отриманої у процесі переробки на Усть-Лузькому комплексі, містить реактивне паливо (Jet A-1), яке винятково експортується за межі росії і навіть не має сертифікації для продажу всередині країни. Це підтверджує те, що TotalEnergies не виробляє реактивного палива для російської армії,

– заявили у французькій компанії.

До слова, у TotalEnergies назвали звинувачення у ЗМІ "необґрунтованими" й такими, що "завдають шкоди репутації компанії". Нафтовий гігант пообіцяв "вжити всіх відповідних юридичних заходів".

Нагадаємо, що у росії французька TotalEnergies досі володіє частками у таких недержавних компаніях: