З мільярдними збитками: французька TotalEnegies виходить з правління російської "Новатек"

Французький нафтогазовий гігант TotalEnergies заявив про виведення своїх представників із ради директорів російської "Новатек". Таке рішення компанія пояснила втратою впливу на діяльність "Новатеку" унаслідок впроваджених проти Росії санкцій.

У заяві французького нафтогазового гіганта йдеться, що TotalEnergies не буде враховувати свою частку у російській "Новатек" розміром 19,4%. Як наслідок, компанія фіксує знецінення власних активів на 3,7 мільярда доларів у четвертому кварталі 2022 року.

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TotalEnergies виходить з правління "Новатек"

В офіційному пресрелізі французька компанія пояснює "списання" російських активів неможливістю продати власну частку у "Новатеку", оскільки проти решти основних акціонерів та водночас потенційних покупців російської компанії запроваджено санкції.

Вихід з правління "Новатеку" TotalEnergies також пов'язує із санкціями: європейські обмеження проти Москви, за заявою компанії, не дозволили її двом представникам голосувати на засіданнях ради директорів "Новатек".

Нагадаємо, що раніше французька газета Le Monde писала, що TotalEnergies під час повномасштабної війни брала участь у заправці російських військових літаків, які, ймовірно, бомбардували Україну. Нафтогазовий гігант всі звинувачення відкидав, заявляючи, що виготовлений на російському проєкті газовий конденсат йшов винятково на експорт.

Тоді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав діяльність TotalEnergies "ганьбою для Франції" і закликав нафтогазового гіганта негайно вийти з країни-агресорки.