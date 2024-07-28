Они скоро будут везде: "Новая почта" запустила отделение в Риме

Европейская экспансия "Новой почты" продолжается. Теперь отделение почтового оператора есть и в столице Италии.

Новый успех на международной арене

В Риме заработало отделение "Новой почты". Это уже вторая точка компании на Апеннинском полуострове.

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Оно расположено по адресу Via Albalonga 9-11. В будние дни отделение будет работать с 8 утра до 8 вечера, а в выходные – с 9:00 до 18:00. Из него можно отправлять документы, посылки и грузы до 100 килограммов в Украину, внутри Италии и между странами, где уже есть отделения "Новой почты".

Есть ли курьерская доставка

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Собственная курьерская служба "Новой почты" в Риме вскоре заработает, как это было в Милане. Также сообщается, что с июня клиенты "Новой почты" могут воспользоваться пунктами выдачи и почтоматами партнерской сети GLS, которая работает по всей стране.

Сейчас сеть "Новой почты" в Италии состоит из 2 отделений, 2 тысяч почтоматов и 4,5 тысяч пунктов выдачи посылок.