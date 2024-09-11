Необлагаемый минимум в 2024 году: где и как будет применяться

Термин "необлагаемый минимум доходов граждан" часто встречается в украинском законодательстве. Он используется преимущественно для определения размера штрафов за правонарушения, а также налогов и сборов.

Необлагаемый минимум в 2024 году

Денежная сумма необлагаемого минимума доходов граждан определена Налоговым кодексом Украины. В 2024 году ее размер составляет 17 гривен. Хотя эта сумма является фиксированной, она не всегда остается таковой.

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Если нормы других законов содержат ссылки на необлагаемый минимум доходов граждан, то для целей их применения используется сумма в размере 17 гривен,

– говорится в Налоговом кодексе Украины.

Впрочем, согласно информации юриста и адвоката Ростислава Кравца, существует только один необлагаемый минимум, который составляет фиксированную сумму в 17 гривен.

Денежная сумма размером в 17 гривен применяется при ссылках на необлагаемый минимум доходов граждан в законах или других нормативно-правовых актах, но здесь есть исключения,

– говорит Кравец.

Что такое налоговая социальная льгота

Единственным исключением являются нормы административного и уголовного законодательства, которые определяют квалификацию преступлений и правонарушений, где необлагаемый минимум устанавливается на уровне налоговой социальной льготы.

То есть, для квалификации правонарушения как административного или уголовного (не учитывая размер штрафа как наказания) необлагаемый минимум составляет 1 514 гривен. Во всех остальных случаях необлагаемый минимум равен 17 гривен.