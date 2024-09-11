Необлагаемый минимум в 2024 году: где и как будет применяться

11 сентября 2024, 15:55
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Автор: Екатерина Добровольская

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Факты

Термин "необлагаемый минимум доходов граждан" часто встречается в украинском законодательстве. Он используется преимущественно для определения размера штрафов за правонарушения, а также налогов и сборов.

Необлагаемый минимум в 2024 году

Денежная сумма необлагаемого минимума доходов граждан определена Налоговым кодексом Украины. В 2024 году ее размер составляет 17 гривен. Хотя эта сумма является фиксированной, она не всегда остается таковой.

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Если нормы других законов содержат ссылки на необлагаемый минимум доходов граждан, то для целей их применения используется сумма в размере 17 гривен,
– говорится в Налоговом кодексе Украины.

Впрочем, согласно информации юриста и адвоката Ростислава Кравца, существует только один необлагаемый минимум, который составляет фиксированную сумму в 17 гривен.

Денежная сумма размером в 17 гривен применяется при ссылках на необлагаемый минимум доходов граждан в законах или других нормативно-правовых актах, но здесь есть исключения,
– говорит Кравец.

Что такое налоговая социальная льгота

Единственным исключением являются нормы административного и уголовного законодательства, которые определяют квалификацию преступлений и правонарушений, где необлагаемый минимум устанавливается на уровне налоговой социальной льготы.

То есть, для квалификации правонарушения как административного или уголовного (не учитывая размер штрафа как наказания) необлагаемый минимум составляет 1 514 гривен. Во всех остальных случаях необлагаемый минимум равен 17 гривен.

Как рассчитывается налоговая социальная льгота

Налоговая социальная льгота, как определено подпунктами 169.1.1 пункта 169.1 статьи 169 раздела IV Налогового кодекса Украины, подлежит обновлению. В 2024 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос до 3 028 гривен в месяц. Соответственно, сумма социальной льготы также выросла и теперь составляет 1 514 гривен (3 028 гривен х 50% = 1 514 гривен).