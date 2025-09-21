Украинцы немало тратят на кафе и рестораны, а сервисы доставки питания закрепляют позиции на уровне с классическими сетями. Среди лидеров – McDonald's, Glovo, KFC и другие игроки.

Сколько тратят на кафе и доставки?

Об этом свидетельствует обновленный сервис "Дашборд" от monobank, который позволяет отслеживать не только количество транзакций, но и объемы оборота в различных категориях бизнеса – от кино до кафе и ресторанов. Где чаще всего рассчитывались украинцы, анализировал 24 Канал.

Смотрите также Компании в Украине массово релоцируются: откуда и куда переезжает бизнес

Самые популярные сети по количеству заказов?

В категории "Рестораны и кафе" по количеству операций лидирует McDonald's. Далее следуют сервисы доставки Glovo и Bolt Food, за ними – KFC, "Пузата Хата", Domino's Pizza, Вольт, Львовские круассаны, Портмоне, Bycet и Entree.

То есть большинство расходов украинцев в кафе и ресторанах приходится или на фастфуд, или на доставку.

Обороты в категории "Кафе и рестораны"

McDonald's – 4 522 587 978 гривен;

Glovo – 3 064 167 302 гривны;

Bolt Food – 735 328 гривен;

KFC – 598 541 710 гривен;

Пузата Хата – 501 434 210 гривен;

Lviv Croissants – 294 832 827 гривен;

Osama Sushi – 158 244 751 гривен;

Pizza Day – 126 318 907 гривен;

Portmone – 90 009 954 гривен;

Domino's Pizza – 83 881 395 гривен.

Заметим, что это данные по сумме оборота, то есть сколько потратили пользователи monobank с начала года.

В каких заведениях чаще всего рассчитывались украинцы / Скриншот 24 Канала, "Дашборд" от monobank

Кто собирает больше всего денег?

Если посмотреть на сумму оборота, то картина немного меняется. На первом месте – Glovo, далее McDonald's, KFC, "Пузата Хата", Львовские круассаны, Осама Суши, День пиццы, Портмоне, Aroma Kava и "Кулиничи".

Это означает, что именно через Glovo проходят самые большие суммы за заказ, тогда как McDonald's больше "выигрывает" в количестве чеков.

Доставка vs стационарные сети: кто побеждает?

Стоит заметить и тенденцию, что сервисы доставки, вроде Glovo, Bolt Food, Wolt вытесняют классические сети по объемам расходов. В то же время McDonald's и KFC остаются безоговорочными лидерами среди стационарных заведений быстрого питания.

Что известно о "Дашборде"?

"Дашборд" от monobank позволяет проследить динамику с 2020 года. И, согласно ему, несмотря на экономические трудности, расходы в кафе и ресторанах не только не сокращаются, но и показывают рост, что свидетельствует об адаптации потребителей и популярность доставки.

Важно. Статистика в "Дашборде" базируется только на транзакциях клиентов monobank. По состоянию на сентябрь 2025 года банк обслуживает около 9,9 миллионов клиентов, однако данные могут не полностью отражать рынок в целом.