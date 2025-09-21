Українці чимало витрачають на кафе й ресторани, а сервіси доставки харчування закріплюють позиції на рівні з класичними мережами. Серед лідерів – McDonald’s, Glovo, KFC та інші гравці.

Скільки витрачають на кафе та доставки?

Про це свідчить оновлений сервіс "Дашборд" від monobank, який дає змогу відстежувати не лише кількість транзакцій, а й обсяги обороту у різних категоріях бізнесу – від кіно до кафе й ресторанів. Де найчастіше розраховувались українці, аналізував 24 Канал.

Дивіться також Компанії в Україні масово релокуються: звідки та куди переїджджає бізнес

Найпопулярніші мережі за кількістю замовлень?

У категорії "Ресторани та кафе" за кількістю операцій лідирує McDonald’s. Далі йдуть сервіси доставки Glovo та Bolt Food, за ними – KFC, "Пузата Хата", Domino’s Pizza, Wolt, Lviv Croissants, Portmone, Bycet та Entree.

Тобто більшість витрат українців у кафе й ресторанах припадає або на фастфуд, або на доставку.

Обороти у категорії "Кафе та ресторани"

McDonald’s – 4 522 587 978 гривень;

Glovo – 3 064 167 302 гривні;

Bolt Food – 735 328 гривень;

KFC – 598 541 710 гривень;

Пузата Хата – 501 434 210 гривень;

Lviv Croissants – 294 832 827 гривень;

Osama Sushi – 158 244 751 гривень;

Pizza Day – 126 318 907 гривень;

Portmone – 90 009 954 гривень;

Domino’s Pizza – 83 881 395 гривень.

Зауважимо, що це дані по сумі обороту, тобто скільки витратили користувачі monobank з початку року.

У яких закладах найчастіше розраховувались українці / Скриншот 24 Каналу, "Дашборд" від monobank

Хто збирає найбільше грошей?

Якщо подивитися на суму обороту, то картина трохи змінюється. На першому місці – Glovo, далі McDonald’s, KFC, "Пузата Хата", Lviv Croissants, Osama Sushi, Pizza Day, Portmone, Aroma Kava та "Кулиничі".

Це означає, що саме через Glovo проходять найбільші суми за замовлення, тоді як McDonald’s більше "виграє" у кількості чеків.

Доставка vs стаціонарні мережі: хто перемагає?

Варто зауважити і тенденцію, що сервіси доставки, як от Glovo, Bolt Food, Wolt витісняють класичні мережі за обсягами витрат. Водночас McDonald’s та KFC залишаються беззаперечними лідерами серед стаціонарних закладів швидкого харчування.

Що відомо про "Дашборд"?

"Дашборд" від monobank дозволяє простежити динаміку із 2020 року. І, згідно з ним, попри економічні труднощі, витрати у кафе та ресторанах не лише не скорочуються, а й показують зростання, що свідчить про адаптацію споживачів та популярність доставки.

Важливо. Статистика у "Дашборді" базується лише на транзакціях клієнтів monobank. Станом на вересень 2025 року банк обслуговує близько 9,9 мільйонів клієнтів, однак дані можуть не повністю відображати ринок у цілому.