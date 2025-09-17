З Києва переїжджають найчастіше?

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного державного реєстру, передає 24 Канал.

Київ залишається водночас найбільшим донором і головним пунктом призначення для бізнесу. Зі столиці виїхало 2 909 компаній, водночас до неї переїхали 2 252.

Серед найпопулярніших напрямків:

Київ → Київська область,

Київ → Дніпропетровщина,

Київ → Харківщина.

Які компанії переїжджають?

Серед релокованих компаній – великі гравці. Так, медична лабораторія "Ескулаб" із доходом 942,4 мільйони гривень у лютому повернулася на Львівщину після короткого перебування у столиці.

Страхова компанія "АСКО ДС" (83,9 мільйонів гривень доходу торік) у серпні перемістилася з Донеччини до Києва.

Зауважте. Найактивніше мігрують торговельні підприємства. Фактично кожен третій бізнес із тих, що переїжджали у 2025 році. Також часто змінюють адресу компанії зі сфери будівництва (6%), агросектору (5%) та нерухомості (5%).

Де найчастіше відкривають бізнес?

Найбільше нових бізнесів цього року з’явилося у Харківській, Запорізькій та Львівській областях. Натомість Київ втратив 657 компаній.

Раніше ми писали, що найбільше підприємців зосереджено у Києві, Дніпропетровській, Львівській, Київській і Одеській областях. При цьому за останні три роки громадяни Туреччини, США, Польщі, Німеччини та Великої Британії були найактивнішими іноземними інвесторами в Україні.

