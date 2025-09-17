З Києва переїжджають найчастіше?
Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного державного реєстру, передає 24 Канал.
Дивіться також В Україні зобов'язали всі держпідприємства стати АТ або ТОВ
Київ залишається водночас найбільшим донором і головним пунктом призначення для бізнесу. Зі столиці виїхало 2 909 компаній, водночас до неї переїхали 2 252.
Серед найпопулярніших напрямків:
- Київ → Київська область,
- Київ → Дніпропетровщина,
- Київ → Харківщина.
Які компанії переїжджають?
Серед релокованих компаній – великі гравці. Так, медична лабораторія "Ескулаб" із доходом 942,4 мільйони гривень у лютому повернулася на Львівщину після короткого перебування у столиці.
Страхова компанія "АСКО ДС" (83,9 мільйонів гривень доходу торік) у серпні перемістилася з Донеччини до Києва.
Зауважте. Найактивніше мігрують торговельні підприємства. Фактично кожен третій бізнес із тих, що переїжджали у 2025 році. Також часто змінюють адресу компанії зі сфери будівництва (6%), агросектору (5%) та нерухомості (5%).
Де найчастіше відкривають бізнес?
Найбільше нових бізнесів цього року з’явилося у Харківській, Запорізькій та Львівській областях. Натомість Київ втратив 657 компаній.
Раніше ми писали, що найбільше підприємців зосереджено у Києві, Дніпропетровській, Львівській, Київській і Одеській областях. При цьому за останні три роки громадяни Туреччини, США, Польщі, Німеччини та Великої Британії були найактивнішими іноземними інвесторами в Україні.
Детальніше про бізнес в Україні?
Аналітики YC.Market відстежили, скільки коштів з бюджету отримали нові підприємства у 2025 році. Лідирує Київ – 448,7 тисяч гривень, друге місце – Дніпропетровська область (308,6 тисяч гривень), третє – Львівська область (201,4 тисяч гривень). Київська область отримала 67,7 тисяч гривень, а Закарпаття – 45,5 тисяч гривень.
Ця статистика свідчить, що бізнес в Україні розвивається динамічно. Ключові економічні центри формують більшу частину активності, а іноземні інвестори продовжують інвестувати в нашу державу.