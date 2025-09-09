Нові правила від Кабміну?

8 вересня Кабінет міністрів ухвалив постанови №1102-1104, які встановлюють нові правила трансформації державних підприємств. Відповідно до законопрєкту, вибір конкретної форми залишили за засновником підприємства, передає 24 Канал.

Дивіться також Хто та де створює бізнеси в Україні – актуальна аналітика

Що буде з майном?

Майно державних підприємств перейде у статутний капітал нових компаній. Активи, які не можна приватизувати, та майно на праві оперативного управління закріплять за новими компаніями на умовах узуфрукта – тобто вони зможуть користуватися ним, але не відчужувати.

Усі дозвільні документи, ліцензії та сертифікати залишаються чинними. Керівники новостворених компаній тимчасово виконуватимуть обов'язки до призначення відповідно до статуту.

Хто під реформу не потрапляє?

Постанова не поширюється на підприємства, які вже почали перетворення за старими правилами. Кабмін також рекомендував органам місцевого самоврядування застосовувати схожий порядок і для комунальних підприємств.

Чому це важливо?

За даними податкового комітету Верховної Ради, майже 75% держпідприємств або не працюють, або існують лише на папері. Нові правила допоможуть зробити їх роботу прозорішою та ефективнішою, зберігаючи державний контроль над ключовими активами.

Реформа створює умови для сучасного управління держмайном і дозволяє компаніям працювати автономно, не втрачаючи доступу до необхідних ресурсів.

Що цьому передувало?