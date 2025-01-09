Парламентарі підтримали скасуванння Господарського Кодексу

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду. Нардеп Ярослав Железняк ("Голос") повідомив, що за скасування Господарського кодексу проголосували 248 парламентарів.

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Робота над законопроєктом тривала 3 роки, він наближає Україну до європейської системи приватного права. Зокрема:

зменшує корупційні ризики в системі регулювання приватно-правових відносин;

реорганізовує приватні, державні та комунальні підприємства, замінюючи їх на ТОВ та інші цивілізовані організаційно-правові форми;

не впливає на роботу комунальних медичних та інших закладів, створених раніше.

Перехідний період триватиме 7 років. ВРУ запевняє, що закон спрямований на розвиток сучасних бізнес-моделей, прозоре управління майном та посилення економічної стійкості держави.

Мета закону — узгодження з нормами ЄС

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що ухвалення цього закону є важливим кроком на шляху до приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів. Законопроєкт також відповідає вимогам програми Ukraine Facility та спрямований на імплементацію найкращих практик корпоративного управління.

Документ пройшов численні громадські обговорення, зокрема на платформі Конгресу місцевих і регіональних влад за участю понад 400 представників з усіх регіонів України.