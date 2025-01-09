Чи порушує це права працівників

Про це йдеться в тексті законопроєкту, розробленого міністерством, інформує 24 Канал. Ініціатива спричинила побоювання щодо порушення балансу між правом роботодавця на контроль та захистом приватного життя працівників.

Дивіться також Зарплати зростають високими темпами через дефіцит кадрів, – НБУ

Довідково. Згідно зі статтею 31 проєкту Трудового кодексу під назвою "Моніторинг робочої кореспонденції працівника та інших даних", роботодавець отримує право перевіряти робоче листування та документи, що використовуються під час виконання трудових обов'язків.

Однак зазначено, що цей механізм передбачено як крайній захід і може застосовуватися лише у випадках, коли неможливо використати інші способи контролю за виконанням роботи.

Умови моніторингу

Процедура моніторингу повинна відповідати таким умовам:

Обґрунтування необхідності: роботодавець має надати вагомі підстави для запровадження моніторингу.

Інформування працівника: працівника мають заздалегідь повідомити про здійснення контролю.

Захист приватного життя: роботодавець не має права порушувати право працівника на особисте та сімейне життя.

Важливо! Попри зазначені обмеження, у проєкті поки не прописано чітких механізмів, які б регулювали процес невтручання у приватне життя працівників.

Що це означає для працівників і роботодавців

Запровадження таких норм може посилити контроль з боку роботодавців, але водночас ставить питання про межі особистого простору працівників. Експерти наголошують на необхідності детальнішого врегулювання цієї ініціативи, щоб уникнути конфліктів та зловживань.

Поки проєкт перебуває на стадії обговорення, і остаточна версія нового Трудового кодексу ще може зазнати змін.