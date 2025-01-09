Нарушает ли это права работников
Об этом говорится в тексте законопроекта, разработанного министерством, информирует 24 Канал. Инициатива вызвала опасения относительно нарушения баланса между правом работодателя на контроль и защитой частной жизни работников.
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Справочно. Согласно статье 31 проекта Трудового кодекса под названием "Мониторинг рабочей корреспонденции работника и других данных", работодатель получает право проверять рабочую переписку и документы, используемые при выполнении трудовых обязанностей.
Однако указано, что этот механизм предусмотрен как крайняя мера и может применяться только в случаях, когда невозможно использовать другие способы контроля за выполнением работы.
Условия мониторинга
Процедура мониторинга должна соответствовать следующим условиям:
- Обоснование необходимости: работодатель должен предоставить веские основания для введения мониторинга.
- Информирование работника: работник должен быть заранее уведомлен об осуществлении контроля.
- Защита частной жизни: работодатель не имеет права нарушать право работника на личную и семейную жизнь.
Важно! Несмотря на указанные ограничения, в проекте пока не прописано четких механизмов, которые бы регулировали процесс невмешательства в частную жизнь работников.
Что это означает для работников и работодателей
Введение таких норм может усилить контроль со стороны работодателей, но одновременно ставит вопрос о границах личного пространства работников. Эксперты отмечают необходимость более детального урегулирования этой инициативы, во избежание конфликтов и злоупотреблений.
Пока проект находится на стадии обсуждения, и окончательная версия нового Трудового кодекса еще может претерпеть изменения.