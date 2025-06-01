Могут ли мобилизовать мужчин в возрасте после 50 лет и что следует знать – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Новые правила бронирования, ВВК и выезд за границу до 23 лет: какой будет мобилизация в июне

Кого из мужчин могут мобилизовать

В соответствии с действующим законодательством, для мужчин старше 50 лет исключений нет – они подлежат мобилизации на общих основаниях вместе с другими военнообязанными.

В Министерстве обороны также официально заявляли, что "по общему правилу мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны пригодными к военной службе".

Как вывод, мужчины в возрасте от 50 до 59 лет имеют такие же обязанности, как и другие военнообязанные: им необходимо стать на воинский учет или обновить свои данные, при необходимости пройти медицинский осмотр и быть готовыми к призыву, если не имеют законных оснований для отсрочки или бронирования.

В июне 2025 года для мужчин старше 50 лет не введено никаких новых возрастных льгот или освобождений: это подтверждает как действующее законодательство, так и официальные заявления властей. В частности, закон от 11 апреля 2024 года предусматривает право граждан в возрасте от 40 до 55 лет выполнить свой конституционный долг по защите родины, то есть в случае необходимости их могут мобилизовать на общих основаниях.

К слову, недавно Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и увеличил объемы бронирования работников критически важных предприятий.