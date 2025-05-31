Об этом рассказывает 24 Канал. В Верховной Раде пока нет ни одной зарегистрированной инициативы или законопроекта, который бы предусматривал мобилизацию студентов, которые получают последовательное высшее образование, с 1 июня.

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Мобилизация студентов в июне не планируется

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский подчеркнул, что никаких законодательных новелл, которые касались бы мобилизации студентов в соответствии с действующими правилами, на рассмотрении парламента нет. В то же время Министерство образования и науки работает над созданием механизма, который должен уменьшить количество случаев злоупотреблений студентами образованием во избежание мобилизации.

По словам депутата, заметный рост количества студентов в возрасте от 25 до 30 лет, аспирантов и докторантов частично связано с войной и стремлением отдельных граждан избежать призыва в армию. В связи с этим в министерстве рассматривают идеи, которые помогут исключить такие злоупотребления, но пока соответствующих законопроектов нет.

Кроме этого, в парламенте активно обсуждается вопрос повышения возраста, с которого мужчинам запрещают выезд за границу, – с 18 лет до 23 – 24 лет. Это имеет целью не терять молодежь, которая выезжает за границу и не возвращается.

Есть определенная консенсусная договоренность с различными фракциями и в парламенте, что этот вопрос в ближайшее время должен быть поставлен на решение, для того, чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая едет за границу и потом не может вернуться, поскольку с 18 до 60 лет есть ограничения, которое мы ввели при введении военного положения,

– пояснил Вениславский.

Он также отметил, что это очень чувствительная тема, потому что сложно определить точную возрастную границу. Однако в Верховной Раде уже готовятся соответствующие законодательные инициативы.

Что важно, после обновления закона о мобилизации в 2024 году наблюдался значительный всплеск мобилизации, однако сейчас темпы ее проведения снизились и держатся на стабильном уровне.

По словам Вениславского, нынешний уровень мобилизации позволяет регулярно пополнять потери в Вооруженных силах Украины, удерживать линию фронта и успешно противостоять агрессору.

В то же время в парламенте считают, что темпы мобилизации могли бы быть выше, и планируют в дальнейшем работать над совершенствованием законодательства в этой сфере.