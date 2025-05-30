Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Как изменилось бронирование военнообязанных

Тарас Мельничук сообщил, что правительство увеличило объемы бронирования военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований.

В Министерстве экономики уточнили, что Кабмин разрешил бронирование 100% военнообязанных предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований.

Отдельные условия предусмотрены для предприятий, которые охраняют объекты топливно-энергетического комплекса государственных компаний.

В Минэкономики объяснили, что для них отменили требования по уровню среднемесячной зарплаты забронированных не менее 20 тысяч гривен.

К слову, ранее также стало известно, что для сотрудников ТЦК ввели новые правила поведения и общения во время проведения мобилизационных мероприятий. Их целью является уменьшение напряжения в обществе и попытка избежать конфликтных ситуаций.