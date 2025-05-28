Это, в частности, касается мужчин, которые ухаживают за родителями с инвалидностью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Марину Бекало.

Смотрите также Когда в Украине закончится мобилизация и как будет происходить демобилизация военных

Останется ли у мужчины отсрочка, если он трудоустроится

Мужчины могут оформить отсрочку по уходу за матерью, которая имеет инвалидность. Адвокат говорит, что такой военнообязанный даже может трудоустроиться и при этом не потерять бронь. Такая отсрочка предоставляется мужчине на основании наличия самого факта инвалидности родителей и пока они живы, человек не может быть призван в армию.

Только потеря законного основания для отсрочки приводит к ее отмене. Что означает потеря законного основания? Ну как пример: изменения в законодательство, или изменения обстоятельств (отмена самой инвалидности (тоже маловероятно, но это лишь пример), смерть отца/мамы, которые были лицами с инвалидностью,

– рассказала юрист.

Также сын может потерять отсрочку, если его мать/отец с инвалидностью заключит брак с другим человеком, который может за ней/его ухаживать.

Но согласно законодательству, потеря отсрочки по факту трудоустройства – невозможна.

К слову, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов появится информация об отсутствии у военнообязанного законных оснований для предоставления отсрочки от призыва не будет, то она подлежит автоматической отмене.

Напомним, работники критических предприятий могут потерять отсрочку, если учреждение не пройдет проверку Минэкономики на соответствие установленным критериям в течение деятельности предприятия с даты принятия решения об определении или подтверждении такого статуса. В случае отрицательных результатов предприятие лишат критического статуса, а работников – бронирования.