Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на заявление адвоката юридической компании Де-Юре Ларисы Кись. Мобилизация в Украине не прекратится автоматически с завершением военного положения – для освобождения военных требуется отдельное решение президента.

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Что ждать после завершения военного положения

Демобилизация будет проходить постепенно, и некоторые военные могут оставаться на службе длительное время. По словам эксперта, демобилизация – это комплекс мероприятий, предусматривающий постепенное возвращение Вооруженных сил к штатам мирного времени. Она требует указа президента Украины, который определит порядок и сроки увольнения военнослужащих.

Во время действия военного положения увольнение возможно только по определенным причинам – по состоянию здоровья, возрасту, семейным обстоятельствам или другим уважительным основаниям, определенным законом. Общая демобилизация военных до окончания особого периода – маловероятна.

Согласно закону, часть военных может быть уволена в течение 3 месяцев после указа президента, но другие останутся служить дольше, пока продлится особый период и потребность в военных кадрах.

Таким образом, даже после окончания военного положения мобилизация не прекратится мгновенно – это длительный процесс, учитывающий безопасность страны и ее обороноспособность.