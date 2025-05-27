Об этом рассказывает 24 Канал. С 1 июня мобилизация в Украине охватывает и внутренне перемещенных лиц.

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Кто из ВПЛ подлежит мобилизации с 1 июня

ВПЛ обязаны становиться на воинский учет независимо от места пребывания.

Переселенцы, которые подпадают под критерии мобилизации, должны прибыть в территориальные центры комплектования, пройти медкомиссию и подать необходимые документы. ВПО, которые изменили место жительства, должны сообщить об этом органы соцзащиты в течение 10 дней. А если вернулись к предыдущему месту жительства – не позднее чем за 3 дня до отъезда.

В случае уклонения или представления ложных данных – предусмотрена ответственность. Такие действия будут считаться нарушением закона, даже если документы были потеряны во время войны.

На службу могут призывать:

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, пригодных к службе;

лиц, которые ранее имели проблемы с законом (кроме преступлений против нацбезопасности);

тех, кто не служил, но признан годным или ограниченно годным после ВВК;

исключенных из учета, но признанных годными повторно.

Мобилизация охватывает также резервистов, которые обязаны прибыть в ТЦК для уточнения данных и прохождения медицинского осмотра. В случае наличия оснований для отсрочки – их следует подтвердить официально.

