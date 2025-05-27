Про це розповідає 24 Канал. Від 1 червня мобілізація в Україні охоплює і внутрішньо переміщених осіб.

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Хто з ВПО підлягає мобілізації з 1 червня

ВПО зобов’язані ставати на військовий облік незалежно від місця перебування.

Переселенці, які підпадають під критерії мобілізації, мають прибути до територіальних центрів комплектування, пройти медкомісію та подати необхідні документи. ВПО, які змінили місце проживання, повинні повідомити про це органи соцзахисту протягом 10 днів. А якщо повернулися до попереднього місця проживання – не пізніше як за 3 дні до від’їзду.

У разі ухилення або подання неправдивих даних – передбачена відповідальність. Такі дії вважатимуться порушенням закону, навіть якщо документи було втрачено під час війни.

На службу можуть призивати:

чоловіків віком від 18 до 60 років, придатних до служби;

осіб, які раніше мали проблеми із законом (крім злочинів проти нацбезпеки);

тих, хто не служив, але визнаний придатним або обмежено придатним після ВЛК;

виключених з обліку, але визнаних придатними повторно.

Мобілізація охоплює також резервістів, які зобов’язані прибути до ТЦК для уточнення даних та проходження медичного огляду. У разі наявності підстав для відстрочки – їх слід підтвердити офіційно.

