Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву адвоката юридичної компанії Де-Юре Лариси Кісь. Мобілізація в Україні не припиниться автоматично із завершенням воєнного стану – для звільнення військових потрібне окреме рішення президента.

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Що чекати після завершення воєнного стану

Демобілізація проходитиме поступово, і деякі військові можуть залишатися на службі тривалий час. За словами експертки, демобілізація – це комплекс заходів, що передбачає поступове повернення Збройних сил до штатів мирного часу. Вона потребує указу президента України, який визначить порядок і строки звільнення військовослужбовців.

Під час дії воєнного стану звільнення можливе лише з певних причин – за станом здоров’я, віком, сімейними обставинами або іншими поважними підставами, визначеними законом. Загальна демобілізація військових до закінчення особливого періоду – малоймовірна.

Відповідно до закону, частина військових може бути звільнена протягом 3 місяців після указу президента, але інші залишаться служити довше, поки триватиме особливий період і потреба у військових кадрах.

Таким чином, навіть після закінчення воєнного стану мобілізація не припиниться миттєво – це тривалий процес, що враховує безпеку країни та її обороноздатність.