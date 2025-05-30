Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Як змінилося бронювання військовозобов'язаних

Тарас Мельничук повідомив, що уряд збільшив обсяги бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств, установ і організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань.

В Міністерстві економіки уточнили, що Кабмін дозволив бронювання 100% військовозобов'язаних підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань.

Окремі умови передбачені для підприємств, які охороняють об'єкти паливно-енергетичного комплексу державних компаній.

В Мінекономіки пояснили, що для них скасували вимоги щодо рівня середньомісячної зарплати заброньованих не менше 20 тисяч гривень.

До слова, раніше також стало відомо, що для співробітників ТЦК запровадили нові правила поведінки та спілкування під час проведення мобілізаційних заходів. Їхньою метою є зменшення напруги в суспільстві та спроба уникнути конфліктних ситуацій.