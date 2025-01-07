Стан ринку праці України

24 Канал з посиланням на січневий Макроекономічний та монетарний огляд Національного банку України (НБУ), сезонні чинники вплинули на зниження активності в грудні, але загальна тенденція до зростання зберігається.

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У грудні кількість нових вакансій і резюме скоротилася порівняно з попередніми місяцями, що пояснюється традиційним спадом активності під кінець року. Однак у порівнянні з груднем 2023 року обсяги вакансій і резюме збільшилися, що свідчить про подальше пожвавлення ринку праці.

Дефіцит кадрів залишається серйозною проблемою для багатьох підприємств, особливо в секторах, які потребують висококваліфікованих працівників. Навіть при деякому збільшенні пропозиції робочої сили брак кваліфікованих спеціалістів суттєво обмежує можливості бізнесу.

Зростання заробітних плат

Дефіцит кадрів сприяв високим темпам зростання заробітних плат у 2024 році. За даними Державної служби статистики України, у третьому кварталі номінальні зарплати зросли на 22,3% у річному вимірі, тоді як реальні доходи працівників збільшилися на 14,2%.

У багатьох галузях реальні заробітні плати вже перевищили рівень третього кварталу 2021 року — останнього мирного року до повномасштабної війни.

Непрямі показники свідчать про те, що темпи зростання зарплат зберігалися й у четвертому кварталі 2024 року, підкріплюючись значним попитом на працівників.

Зауважте. Незважаючи на сезонне зниження активності в грудні, український ринок праці демонструє ознаки пожвавлення. Дефіцит кваліфікованих кадрів залишається серйозним викликом для бізнесу, але він же стимулює підвищення заробітних плат і поліпшення умов праці для працівників. Ці тенденції можуть продовжитися у 2025 році за умови подальшої стабілізації економічної ситуації.