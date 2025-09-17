Из Киева переезжают чаще всего?
Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Единого государственного реестра, передает 24 Канал.
Киев остается одновременно крупнейшим донором и главным пунктом назначения для бизнеса. Из столицы выехало 2 909 компаний, в то же время в нее переехали 2 252.
Среди самых популярных направлений:
- Киев → Киевская область,
- Киев → Днепропетровщина,
- Киев → Харьковская область.
Какие компании переезжают?
Среди релоцированных компаний – крупные игроки. Так, медицинская лаборатория "Эскулаб" с доходом 942,4 миллиона гривен в феврале вернулась на Львовщину после короткого пребывания в столице.
Страховая компания "АСКО ДС" (83,9 миллионов гривен дохода в прошлом году) в августе переместилась из Донецкой области в Киев.
Заметьте. Активнее всего мигрируют торговые предприятия. Фактически каждый третий бизнес из тех, что переезжали в 2025 году. Также часто меняют адрес компании из сферы строительства (6%), агросектора (5%) и недвижимости (5%).
Где чаще всего открывают бизнес?
Больше всего новых бизнесов в этом году появилось в Харьковской, Запорожской и Львовской областях. Зато Киев потерял 657 компаний.
Ранее мы писали, что больше всего предпринимателей сосредоточено в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Киевской и Одесской областях. При этом за последние три года граждане Турции, США, Польши, Германии и Великобритании были самыми активными иностранными инвесторами в Украине.
Подробнее о бизнесе в Украине?
- Аналитики YC.Market отследили, сколько средств из бюджета получили новые предприятия в 2025 году. Лидирует Киев – 448,7 тысяч гривен, второе место – Днепропетровская область (308,6 тысяч гривен), третье – Львовская область (201,4 тысяч гривен). Киевская область получила 67,7 тысяч гривен, а Закарпатье – 45,5 тысяч гривен.
- Эта статистика свидетельствует, что бизнес в Украине развивается динамично. Ключевые экономические центры формируют большую часть активности, а иностранные инвесторы продолжают инвестировать в наше государство.