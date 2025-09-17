Из Киева переезжают чаще всего?

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Единого государственного реестра, передает 24 Канал.

Киев остается одновременно крупнейшим донором и главным пунктом назначения для бизнеса. Из столицы выехало 2 909 компаний, в то же время в нее переехали 2 252.

Среди самых популярных направлений:

Киев → Киевская область,

Киев → Днепропетровщина,

Киев → Харьковская область.

Какие компании переезжают?

Среди релоцированных компаний – крупные игроки. Так, медицинская лаборатория "Эскулаб" с доходом 942,4 миллиона гривен в феврале вернулась на Львовщину после короткого пребывания в столице.

Страховая компания "АСКО ДС" (83,9 миллионов гривен дохода в прошлом году) в августе переместилась из Донецкой области в Киев.

Заметьте. Активнее всего мигрируют торговые предприятия. Фактически каждый третий бизнес из тех, что переезжали в 2025 году. Также часто меняют адрес компании из сферы строительства (6%), агросектора (5%) и недвижимости (5%).

Где чаще всего открывают бизнес?

Больше всего новых бизнесов в этом году появилось в Харьковской, Запорожской и Львовской областях. Зато Киев потерял 657 компаний.

Ранее мы писали, что больше всего предпринимателей сосредоточено в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Киевской и Одесской областях. При этом за последние три года граждане Турции, США, Польши, Германии и Великобритании были самыми активными иностранными инвесторами в Украине.

