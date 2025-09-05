"Если человек – мудак, кто-то должен ему об этом сказать": Смелянский отказался от извинений
- Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский отказался извиняться за резкие высказывания в соцсетях, отметив, что будет общаться в тоне, в котором к нему обращаются.
- Скандал начался с комментария Смелянского на критику работы "Укрпочты", что вызвало волну возмущения из-за его грубого стиля общения.
Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что не будет извиняться за резкие высказывания в адрес пользователей соцсетей.
Смелянский в центре скандала?
Об этом он написал 5 сентября в своем Telegram, информирует 24 Канал. По словам Смелянского, он "неожиданно стал звездой соцсетей" из-за перепалки в X (бывший Twitter), где резко ответил на критику работы "Укрпочты".
Подробнее "Ты долбоеб": гендиректор "Укрпочты" вступил в перепалку в соцсети и заключил пари на миллион
Глава компании отметил, что не считает нужным извиняться и в дальнейшем будет общаться "в том тоне, в котором обращаются к нему".
Смелянский добавил, что не поддерживает "топливо популизма", когда общество ожидает низких тарифов, высокого качества и зарплат без возможности увольнения за невыполнение планов.
"Если человек – мудак, кто-то должен ему об этом сказать", – отметил Смелянский.
Что известно о скандале?
На самом деле, конфликт начался еще в декабре 2024 года, когда пользователи соцсети X распространили скриншоты его ответа на замечания относительно планов подписок в отделениях "Укрпочты". Однако, Смелянский ответил на комментарий только сейчас, фактически через раз.
К слову, пользователи и этого не оставили без внимания, сравнив поздний ответ с работой "Укрпочты"
А сама дискуссия переросла в острую полемику, где Смелянский использовал оскорбительные слова в адрес одного из комментаторов. Это вызвало волну критики в его адрес и относительно стиля общения топ-менеджера государственной компании.
Что известно о Смелянском?
- Игорь Смелянский в соцсетях также привык хвастаться зарплатой. По его словам, до вычета налогов его зарплата вместе с доплатой 15% за работу с государственной тайной за 2024 год составила 11 723 286 гривен, то есть в среднем 970 009 гривен в месяц.
- К слову, Укрпочта теряет доход, а потому в этом году планирует сократить штат на 13%, запустить собственный банк, аптеку, мобильное приложение и закупить парк электробайков.
- Более того, компания заключила с холдингом "МХП" Юрия Косюка соглашение о поставках колбасной продукции. Смелянский тогда отметил, что это часть стратегии по поддержке украинских производителей.