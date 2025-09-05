Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что не будет извиняться за резкие высказывания в адрес пользователей соцсетей.

Смелянский в центре скандала?

Об этом он написал 5 сентября в своем Telegram, информирует 24 Канал. По словам Смелянского, он "неожиданно стал звездой соцсетей" из-за перепалки в X (бывший Twitter), где резко ответил на критику работы "Укрпочты".

Подробнее "Ты долбоеб": гендиректор "Укрпочты" вступил в перепалку в соцсети и заключил пари на миллион

Глава компании отметил, что не считает нужным извиняться и в дальнейшем будет общаться "в том тоне, в котором обращаются к нему".

Смелянский добавил, что не поддерживает "топливо популизма", когда общество ожидает низких тарифов, высокого качества и зарплат без возможности увольнения за невыполнение планов.

"Если человек – мудак, кто-то должен ему об этом сказать", – отметил Смелянский.

Что известно о скандале?

На самом деле, конфликт начался еще в декабре 2024 года, когда пользователи соцсети X распространили скриншоты его ответа на замечания относительно планов подписок в отделениях "Укрпочты". Однако, Смелянский ответил на комментарий только сейчас, фактически через раз.

К слову, пользователи и этого не оставили без внимания, сравнив поздний ответ с работой "Укрпочты"

А сама дискуссия переросла в острую полемику, где Смелянский использовал оскорбительные слова в адрес одного из комментаторов. Это вызвало волну критики в его адрес и относительно стиля общения топ-менеджера государственной компании.

