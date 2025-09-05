Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що не перепрошуватиме за різкі висловлювання на адресу користувачів соцмереж.

Смілянський у центрі скандалу?

Про це він написав 5 вересня у своєму телеграмі, інформує 24 Канал. За словами Смілянського, він "несподівано став зіркою соцмереж" через перепалку в X (колишній Twitter), де різко відповів на критику роботи Укрпошти.

Очільник компанії зазначив, що не вважає за потрібне вибачатися й надалі спілкуватиметься "в тому тоні, в якому звертаються до нього".

Смілянський додав, що не підтримує "паливо популізму", коли суспільство очікує низьких тарифів, високої якості та зарплат без можливості звільнення за невиконання планів.

"Якщо людина – мудак, хтось має їй про це сказати", – зазначив Смілянський.

Що відомо про скандал?

Насправді, конфлікт розпочався ще у грудні 2024 року, коли користувачі соцмережі X поширили скриншоти його відповіді на зауваження щодо планів підписок у відділеннях Укрпошти. Однак, Смілянський відповів на коментар лише зараз, фактично через рік.

До слова, користувачі і цього не залишили без уваги, порівнявши пізню відповідь з роботою Укрпошти.

А сама дискусія переросла в гостру полеміку, де Смілянський використав образливі слова на адресу одного з коментаторів. Це спричинило хвилю критики в його бік і щодо стилю спілкування топменеджера державної компанії.

Що відомо про Смілянського?