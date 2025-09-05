"Якщо людина – мудак, хтось має їй про це сказати": Смілянський відмовився від вибачень
- Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський відмовився вибачатися за різкі висловлювання в соцмережах, зазначивши, що спілкуватиметься в тоні, в якому до нього звертаються.
- Скандал почався з коментаря Смілянського на критику роботи "Укрпошти", що викликало хвилю обурення через його грубий стиль спілкування.
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що не перепрошуватиме за різкі висловлювання на адресу користувачів соцмереж.
Смілянський у центрі скандалу?
Про це він написав 5 вересня у своєму телеграмі, інформує 24 Канал. За словами Смілянського, він "несподівано став зіркою соцмереж" через перепалку в X (колишній Twitter), де різко відповів на критику роботи Укрпошти.
Детальніше "Ти довбень": гендиректор Укрпошти вступив у перепалку в соцмережі та уклав парі на мільйон
Очільник компанії зазначив, що не вважає за потрібне вибачатися й надалі спілкуватиметься "в тому тоні, в якому звертаються до нього".
Смілянський додав, що не підтримує "паливо популізму", коли суспільство очікує низьких тарифів, високої якості та зарплат без можливості звільнення за невиконання планів.
"Якщо людина – мудак, хтось має їй про це сказати", – зазначив Смілянський.
Що відомо про скандал?
Насправді, конфлікт розпочався ще у грудні 2024 року, коли користувачі соцмережі X поширили скриншоти його відповіді на зауваження щодо планів підписок у відділеннях Укрпошти. Однак, Смілянський відповів на коментар лише зараз, фактично через рік.
До слова, користувачі і цього не залишили без уваги, порівнявши пізню відповідь з роботою Укрпошти.
А сама дискусія переросла в гостру полеміку, де Смілянський використав образливі слова на адресу одного з коментаторів. Це спричинило хвилю критики в його бік і щодо стилю спілкування топменеджера державної компанії.
Що відомо про Смілянського?
- Ігор Смілянський у соцмережах також звик хизуватись зарплатнею. За його словами, до вирахування податків його зарплата разом із доплатою 15% за роботу з державною таємницею за 2024 рік склала 11 723 286 гривень, тобто в середньому 970 009 гривень на місяць.
- До слова, Укрпошта втрачає дохід, а тому в цьому році планує скоротити штат на 13%, запустити власний банк, аптеку, мобільний додаток і закупити парк електробайків.
- Ба більше, компанія уклала із холдингом "МХП" Юрія Косюка угоду щодо постачання ковбасної продукції. Смілянський тоді зазначив, що це частина стратегії з підтримки українських виробників.