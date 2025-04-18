Першу партію виробів уже закупили. Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський в інтерв’ю Forbes Ukraine, передає 24 Канал.

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Укрпошта продаватиме ковбасу

Аби розвернути динаміку, Укрпошта в цьому році планує скоротити штат на 13%, запустити власний банк, аптеку, мобільний додаток і закупити парк електробайків.

Окрім того, держкомпанія уклала із холдингом "МХП" Юрія Косюка угоду щодо постачання ковбасної продукції, першу партію якої вже закупили. За словами Смілянського, це частина стратегії з підтримки українських виробників.

Можливість купити продукти у поштових відділеннях він вважає "конкурентною перевагою". Мета Укрпошти – удвічі збільшити власну частку на ринку посилок і потіснити конкурента.

Раніше в коментарі "Центру економічної стратегії" Смілянський розповів, що цей напрям діяльності вже випробували у прикордонних селах у східній частині України.

Ми створюємо екосистему. Тобто в тебе є рахунок, ми в тебе прийняли комунальні платежі, доставили ліки, продали ліки, продали ковбасу, доставили посилки, передплатили тобі журнали та газети.

– каже гендиректор.

До слова, Укрпошта анонсувала цифровізацію роботи листонош. Цьогоріч їм нададуть мінікомп'ютери для роботи в офлайн-режимі.