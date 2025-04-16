Робота Укрпошти зазнає змін

Зазначається, що в Україні існує закон, який дозволяє Укрпошті надавати фінансові послуги, передає 24 Канал з посиланням на слова генерального директора Ігоря Смілянського.

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Він нагадав, що цей закон вже ухвалено у першому читанні. Документ підтримали 269 народних депутатів, серед яких і представники опозиційних фракцій.

Ми йдемо згідно з меморандумом з МВФ і не порушуємо нічого,

– наголосив Ігор Смілянський.

Зокрема він надав пояснення, що сьогодні люди з інвалідністю або мешканці регіонів без стабільного зв’язку не можуть отримати доступ до банківських послуг. Проблема полягає у тому, що закон дозволяє їх надавати лише у приміщеннях банків. Але з ухваленням нового закону це обмеження буде знято.

Крім того, Смілянський анонсував цифровізацію роботи листонош. Вже цього року 100% із них матимуть мінікомп'ютери для роботи в офлайн-режимі.

Ми розробляємо софт, щоб, наприклад, у прикордонних районах Харківської чи Чернігівської областей, де не працює жоден банк, листоноша міг зранку завантажити всі дані, надати послуги, а ввечері синхронізуватися,

– надав пояснення Гендиректор Укрпошти.

Зверніть увагу! Він наголосив, що це завдання є складним, але компанія зробить все можливе.