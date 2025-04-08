Ворог атакував прицільно

6 квітня удару зазнало нове контейнерне відділення на Сумщині – його було встановлено на місці попереднього, також знищеного. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, інформує 24 Канал.

Дивіться також Назавжди 21: у лікарні помер працівник Укрпошти, який отримав поранення на Херсонщині

За словами Смілянського, об'єкт був атакований дроном прицільно.

"Ми активно розвиваємо проєкт модульних відділень спільно з міжнародними партнерами, і це черговий доказ того, наскільки він актуальний. Після цього випадку нові відділення матимуть певний рівень захисту", – зазначив він.

Наступного дня – нова атака

Наступного дня, 7 квітня, окупанти знищили ще одне відділення – цього разу в Костянтинівці на Донеччині. Попри обстріл, працівники вже того ж дня прибрали уламки та відновили роботу.

Смілянський наголосив, що найголовніше – ніхто з працівників і клієнтів не постраждав.

До слова, 4 березня "Укрпошта" повідомила про призупинення прийняття посилок, що прямують до Костянтинівки, через ситуацію в Донецькій області.