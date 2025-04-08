Враг атаковал прицельно

6 апреля удару подверглось новое контейнерное отделение в Сумской области – оно было установлено на месте предыдущего, также уничтоженного. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, информирует 24 Канал.

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По словам Смелянского, объект был атакован дроном прицельно.

"Мы активно развиваем проект модульных отделений совместно с международными партнерами, и это очередное доказательство того, насколько он актуален. После этого случая новые отделения будут иметь определенный уровень защиты", – отметил он.

На следующий день – новая атака

На следующий день, 7 апреля, оккупанты уничтожили еще одно отделение – на этот раз в Константиновке Донецкой области. Несмотря на обстрел, работники уже в тот же день убрали обломки и возобновили работу.

Смелянский отметил, что самое главное – никто из работников и клиентов не пострадал.

К слову, 4 марта "Укрпочта" сообщила о приостановлении принятия посылок, направляющихся в Константиновку, из-за ситуации в Донецкой области.