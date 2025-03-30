Мужчина получил серьезные ранения, врачи более месяца боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского.

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Работник Укрпочты погиб после вражеской атаки

Егор Истранов работал в Укрпочте Херсонской области. 21-летний мужчина развозил пенсии, посылки, гуманитарную помощь по Херсонской области.

Во время очередной поездки в село Станислав в Херсонской области 19 февраля 2025 года Егора атаковал российский дрон. Как рассказала двоюродная сестра мужчины Екатерина Кикоть, Егор получил тяжелые осколочные ранения, в том числе – головы.

До самого вечера его не могли вывезти из-за активности дронов, и только вечером просто гражданские, которые были с ним все время от ранения, смогли вывезти его в больницу в Николаев. 25 февраля он впал в кому из-за осколка в голове,

– рассказала сестра Егора.

Более месяца врачи боролись за жизнь мужчины. Хотя ранение было сверхтяжелым, но организм Егора Истранова держался до последнего. Его мать – Панфилова Александра – всегда была рядом с сыном, она консультировалась с лучшими врачами Украины. Некоторые из них давали маленькую надежду, что, вероятно, мужчина сможет выжить.

К сожалению, 29 марта сердце Егора Истранова остановилось.

Тяжелую утрату подтвердил и гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский. Он сообщил, что Егору Истранову было всего 21 год.

Сначала за его жизнь боролась наша начальница отделения, которая спасала его, пока не довезли до больницы. А потом в течение двух недель и Егор, и врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, эту борьбу проиграли,

– сообщил Смелянский.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Егора Истранова. Светлая и вечная память!



Егор Истранов умер после тяжелого ранения / Фото с фейсбук-страницы Игоря Смелянского

Смелянский добавил, что Укрпочта поддержит мать мужа и представит Егора к награде.

Ранее под Покровском российский дрон попал в грузовик "Новой почты". Водитель получил осколочное ранение.