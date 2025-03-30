В других случаях информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Покровскую МВА.

Смотрите также Под Покровском ВСУ отбили штурм россиян на электросамокатах: военный объяснил тактику

Что известно об обстрелах Покровска

В 10:00 в результате удара поврежден многоэтажный дом в северной части Покровска. Около 11:30 под огонь попал частный сектор – повреждены два жилых дома. Информации о пострадавших пока нет.

В 14:30 оккупанты атаковали микрорайон "Лазурный", повредив многоквартирный дом. Продолжается проверка, могли ли под завалами остаться люди.

Около 15:20 в Родинском в результате атаки FPV-дроном загорелся грузовик "Новой почты". Пожар ликвидировали в 15:24. Водитель 1969 года рождения получил осколочное ранение брюшной полости.

Также в контактный центр поступило сообщение об обстреле центральной части Покровска. Информация уточняется.

Напомним, российские войска пытаются перерезать трассу Покровск – Константиновка. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.