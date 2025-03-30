В інших випадках інформація про постраждалих не надходила. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Покровську МВА.

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Що відомо про обстріли Покровська

О 10:00 унаслідок удару пошкоджено багатоповерховий будинок у північній частині Покровська. Близько 11:30 під вогонь потрапив приватний сектор – пошкоджено два житлові будинки. Інформації про постраждалих наразі немає.

О 14:30 окупанти атакували мікрорайон "Лазурний", пошкодивши багатоквартирний будинок. Триває перевірка, чи могли під завалами залишитися люди.

Близько 15:20 у Родинському внаслідок атаки FPV-дроном зайнялася вантажівка "Нової пошти". Пожежу ліквідували о 15:24. Водій 1969 року народження отримав осколкове поранення черевної порожнини.

Також до контактного центру надійшло повідомлення про обстріл центральної частини Покровська. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, російські війська намагаються перерізати трасу Покровськ – Костянтинівка. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.