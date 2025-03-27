Про це у четвер, 27 березня повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Яку трасу намагаються перерізати росіяни

За його словами, наразі російські війська намагаються активно просуватися в напрямку траси Покровськ – Костянтинівка, де їх нещодавно відкинули українські військові, та прагнуть її перетнути.

Це вже десь на півдорозі від одного до іншого міста, це не місто, це фактично поля й невеликі населені пункти, і ось там вони намагаються зараз докладати зусиль, щоб її перерізати і відповідно їм чиниться опір,

– заявив речник.

Також він додав, що ситуація під Покровськом – стабільна.

Нагадаємо, станом на 27 березня ЗСУ відкинули ворога у селищі Котлине Донецької області. Населений пункт розташований під Покровськом, де вже кілька місяців тривають одні з найзапекліших боїв.