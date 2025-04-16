Работа Укрпочты претерпит изменения

Отмечается, что в Украине существует закон, который позволяет Укрпочте предоставлять финансовые услуги, передает 24 Канал со ссылкой на слова генерального директора Игоря Смелянского.

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Он напомнил, что этот закон уже принят в первом чтении. Документ поддержали 269 народных депутатов, среди которых и представители оппозиционных фракций.

Мы идем согласно меморандуму с МВФ и не нарушаем ничего,

– подчеркнул Игорь Смелянский.

В частности он предоставил объяснение, что сегодня люди с инвалидностью или жители регионов без стабильной связи не могут получить доступ к банковским услугам. Проблема заключается в том, что закон позволяет их предоставлять только в помещениях банков. Но с принятием нового закона это ограничение будет снято.

Кроме того, Смелянский анонсировал цифровизацию работы почтальонов. Уже в этом году 100% из них будут иметь мини-компьютеры для работы в офлайн-режиме.

Мы разрабатываем софт, чтобы, например, в приграничных районах Харьковской или Черниговской областей, где не работает ни один банк, почтальон мог утром загрузить все данные, предоставить услуги, а вечером синхронизироваться,

– предоставил объяснения Гендиректор Укрпочты.

Обратите внимание! Он отметил, что эта задача является сложной, но компания сделает все возможное.