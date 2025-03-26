Неполученные посылки отправляют на аукцион

Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты", информирует 24 Канал. Согласно новым правилам, посылки, которые не были забраны в течение полугода, отправляются на аукцион.

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Справочно. Все неврученные посылки объединяются в лоты по 100 единиц, при этом удаляется вся адресная информация. Участники аукциона не знают, что именно они покупают до момента совершения покупки.

"Что происходит с вашими посылками, если вы их не забираете? Они хранятся на складах "Укрпочты" до полугода. Если их не забирают, они выставляются на аукционы", – объяснили в компании.

Работники не знают наполнения лота

При этом в "Укрпочте" уточнили, что лоты формируются случайным образом, и никто не знает, что там может быть.

В этих лотах можно найти абсолютно разные товары – от смартфонов и планшетов до редких или лимитированных книг.

За какую цену можно выкупить лот

"Укрпочта" успешно провела 163 аукциона, где средняя стоимость лота составляет от 14 до 25 тысяч гривен.

Примечательно, что в прошлом году в государственной электронной торговой системе Прозорро прошли онлайн-торги. Тогда на аукционе по продаже неврученных посылок "Укрпочты" соревновалось рекордные 115 участников. Предметом торгов был лот из 100 коробок неврученных посылок. Стартовая цена с 1200 гривен достигла 160 тысяч гривен.