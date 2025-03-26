Неотримані посилки відправляють на аукціон

Про це повідомила пресслужба "Укрпошти", інформує 24 Канал. Згідно з новими правилами, посилки, які не були забрані протягом півроку, відправляються на аукціон.

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Довідково. Всі невручені посилки об'єднуються в лоти по 100 одиниць, при цьому видаляється вся адресна інформація. Учасники аукціону не знають, що саме вони купують до моменту здійснення покупки.

"Що відбувається з вашими посилками, якщо ви їх не забираєте? Вони зберігаються на складах "Укрпошти" до півроку. Якщо їх не забирають, вони виставляються на аукціони", – пояснили в компанії.

Працівники не знають наповнення лота

При цьому в "Укрпошті" уточнили, що лоти формуються випадковим чином, і ніхто не знає, що там може бути.

В цих лотах можна знайти абсолютно різні товари – від смартфонів і планшетів до рідкісних або лімітованих книг.

За яку ціну можна викупити лот

"Укрпошта" успішно провела 163 аукціони, де середня вартість лота становить від 14 до 25 тисяч гривень.

Примітно, що минулого року в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі пройшли онлайн-торги. Тоді на аукціоні з продажу невручених посилок "Укрпошти" змагалося рекордні 115 учасників. Предметом торгів був лот із 100 коробок невручених посилок. Стартова ціна із 1200 гривень сягнула 160 тисяч гривень.