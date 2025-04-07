Какие товары облагаются налогом

Укрпочта получила разъяснения от Почты США (USPS) о влиянии новых правил на почтовые отправления, передает 24 Канал со ссылкой на -Export School от Укрпочты.

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На весь импорт в США предусмотрено минимум 10% таможенных пошлин. Однако действующий беспошлинный лимит в размере 800 долларов США (так называемый de minimis).

Лимит остается в силе до тех пор, пока Министр торговли США не подтвердит внедрение эффективной системы для учета и взимания пошлин. Это означает, что сейчас товары стоимостью до 800 долларов не облагаются налогом.

Что будет, если превысить лимит

Если же стоимость товара в отправлении превышает 800 долларов США, на него будет распространяться 10% пошлина, а также могут применяться дополнительные таможенные сборы в зависимости от типа товара.

Интересно! Относительно перспектив введения аналога европейской системы IOSS (которая предусматривает взимание пошлины на момент покупки товара на маркетплейсах), USPS сейчас рассматривает различные варианты, которые могут смягчить влияние новой тарифной политики. Однако конкретных решений или сроков пока не озвучено.