Доктор экономических наук Игорь Липсиц в эфире 24 Канала рассказал, что Китай вложил средства в развитие портов, расположенных по обе стороны Панамского канала, а также в инфраструктуру для кораблей, проходящих через него.

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Дональд Трамп потребовал, чтобы все активы были проданы американскому бизнесу. Был создан консорциум, который должен был это все выкупить.

Как отреагировал Китай на требование Трампа

Владелец компании, который когда-то приобрел порты и вложил в них деньги, не стал спорить – он заявил, что готов продать.

И тут из-за спины на него "набросилось" правительство Китая. Оно заявило, что такая уступчивость – это не патриотизм, а предательство интересов Китая, и запретило ему продавать эту недвижимость и активы. Теперь он оказался в ловушке: с одной стороны давит Трамп, а с другой – собственное правительство, которое не позволяет продавать,

– сказал Игорь Липсиц.

Он добавил, что это свидетельствует о том, что Китай не настроен что-то существенное продавать США, занимая при этом достаточно жесткую позицию.

Я не уверен, что сейчас кто-то сильнее Китая в этой ситуации, и говорить, что Китай обязательно должен придумать что-то чрезвычайное и сделать Трампу какой-то феноменальный подарок – сомнительная идея. Вряд ли он будет делать такие подарки,

– сказал Липсиц.

Он добавил, что позиция Китая лучше, чем у США. Ведь доллар – это более жестко регулируемая валюта. Резервная валюта должна иметь определенный свободный механизм формирования курса на валютных торгах. А у Китая нет свободного курса – курс устанавливается Коммунистической партией. Поэтому Китай может не только легко ответить США пошлинами, но и нивелировать удары американской экономики по китайскому экспорту.

Он добавил, что для китайцев американский рынок тоже чрезвычайно важен – объем внешней торговли огромный. Если пошлины действительно начнут действовать, для американских компаний это будут большие потери: значительные убытки, сокращение продаж, производства и занятости. Альтернативы Китаю по объему рынка в мире не существует.