Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц в ефірі 24 Каналу розповів, що Китай вклав кошти в розвиток портів, розташованих по обидва боки Панамського каналу, а також в інфраструктуру для кораблів, що проходять через нього.

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Дональд Трамп зажадав, щоб усі активи були продані американському бізнесу. Було створено консорціум, який мав це все викупити.

Як відреагував Китай на вимогу Трампа

Власник компанії, який колись придбав порти і вклав у них гроші, не став сперечатися – він заявив, що готовий продати.

І тут із-за спини на нього "накинувся" уряд Китаю. Він заявив, що така поступливість – це не патріотизм, а зрада інтересів Китаю, і заборонив йому продавати цю нерухомість і активи. Тепер він опинився у пастці: з одного боку тисне Трамп, а з іншого – власний уряд, який не дозволяє продавати,

– сказав Ігор Ліпсіц.

Він додав, що це свідчить про те, що Китай не налаштований щось суттєве продавати США, займаючи при цьому досить жорстку позицію.

Я не впевнений, що зараз хтось сильніший за Китай у цій ситуації, і казати, що Китай обов'язково має вигадати щось надзвичайне і зробити Трампу якийсь феноменальний подарунок – сумнівна ідея. Навряд чи він буде робити такі подарунки,

– сказав Ліпсіц.

Він додав, що позиція Китаю краща, ніж у США. Адже долар – це більш жорстко регульована валюта. Резервна валюта повинна мати певний вільний механізм формування курсу на валютних торгах. А у Китаю немає вільного курсу – курс встановлюється Комуністичною партією. Тому Китай може не лише легко відповісти США митами, а й нівелювати удари американської економіки по китайському експорту.

Він додав, що для китайців американський ринок теж надзвичайно важливий – обсяг зовнішньої торгівлі величезний. Якщо мита справді почнуть діяти, для американських компаній це будуть великі втрати: значні збитки, скорочення продажів, виробництва та зайнятості. Альтернативи Китаю за обсягом ринку у світі не існує.