Він назвав її брехливою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Американська компанія купила активи вздовж Панамського каналу

Президент Панами вранці 5 березня сказав, що Трамп брехав, коли говорив, що Штати уже "відвойовують" Панамський канал.

Від імені Панами та всіх панамців я відкидаю цю нову образу правди та нашої гідності як нації. Співпраця між нашими урядами вимагає чіткого розуміння питань, що становлять взаємний інтерес. Це не має нічого спільного з "відновленням контролю" чи з очорненням нашого національного суверенітету. Канал панамський і панамським залишиться!

– наголосив Муліно.

Нагадаємо, що Трамп намагається забрати Панамський канал, бо твердить, що ним керує Китай.

"Моя адміністрація отримає назад Панамський канал, і ми вже почали це робити. … Це був також найдорожчий проєкт, який будь-коли будувався в історії нашої країни. Якщо розглядати сучасні витрати, адміністрація Картера віддала його за 1 долар. Але ця угода була дуже серйозно порушена. Ми не Китаю віддали, а Панамі. Ми забираємо його назад", – говорив американський президент перед Конгресом.

Як зазначає Reuters, коментарі Трампа з'явилися після того, як у вівторок, 4 березня, було оголошено про угоду з американською компанією BlackRock щодо придбання більшої частини портового бізнесу гонконзького конгломерату CK Hutchison вартістю 22,8 мільярда доларів. Вона, зокрема, включає активи вздовж Панамського каналу.