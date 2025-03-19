Китай недоволен продажей Панамских портов
Пекин выразил недовольство тем, что сделку на 22,8 миллиарда долларов США заключили без его согласования. Китайские власти планировали использовать этот актив как инструмент влияния в переговорах с США., передает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
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Китайские регуляторы получили задание проанализировать сделку и найти способы ее блокировки. Однако Пекин имеет ограниченные юридические возможности для вмешательства, поскольку активы расположены за пределами материкового Китая и Гонконга.
Интересно, что несмотря на несогласие Пекина, стороны планируют подписать окончательные документы до 2 апреля. После этого необходимо будет получить одобрение регуляторов. Ранее китайское правительство открыто заявило, что соглашение является "предательством китайского народа".
Что известно о ситуации с Панамским каналом
- Акции гонконгской CK Hutchison упали более чем на 6% после того, как Китай раскритиковал продажу портов в Панамском канале и призвал компанию пересмотреть соглашение с BlackRock на 22,8 миллиарда долларов США.
- Во время инаугурации Дональд Трамп заявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом, обвинив Китай в его эксплуатации. На этом фоне BlackRock договорилась о покупке двух портов в Гонконге, что усилило напряжение между Вашингтоном и Пекином.