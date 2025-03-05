После давления Трампа

Об этом сообщается в официальном заявлении компании, информирует 24 Канал. Решение о продаже принято после заявлений бывшего президента США Дональда Трампа, который обвинил Панаму в содействии китайскому влиянию на канал и заявил о намерениях вернуть его под контроль США.

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Кто стал новым владельцем

Новым владельцем портового бизнеса станет консорциум BlackRock-TiL, в который входят BlackRock, Global Infrastructure Partners и Terminal Investment.

Согласно предварительному соглашению, консорциум получит 90% акций Panama Ports Co. (PPC), а также 80% долю в 43 портах, расположенных в 23 странах, включая Великобританию и Германию.

Заметьте. Общая стоимость сделки, охватывающей все порты CK Hutchison, оценивается в 22,8 миллиарда долларов.

Подписание окончательных документов по сделке PPC ожидается не позднее 2 апреля 2025 года.