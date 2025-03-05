Після тиску Трмпа

Про це повідомляється в офіційній заяві компанії, інформує 24 Канал. Рішення про продаж ухвалене після заяв колишнього президента США Дональда Трампа, який звинуватив Панаму у сприянні китайському впливу на канал і заявив про наміри повернути його під контроль США.

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Хто став новим власником

Новим власником портового бізнесу стане консорціум BlackRock-TiL, до якого входять BlackRock, Global Infrastructure Partners і Terminal Investment.

Згідно з попередньою угодою, консорціум отримає 90% акцій Panama Ports Co. (PPC), а також 80% частку у 43 портах, розташованих у 23 країнах, включно з Великою Британією та Німеччиною.

Зауважте. Загальна вартість угоди, що охоплює всі порти CK Hutchison, оцінюється у 22,8 мільярда доларів.

Підписання остаточних документів щодо угоди PPC очікується не пізніше 2 квітня 2025 року.