Боєць щойно повертався із зони бойових дій і сів у потяг "Інтерсіті", відчувши ніяковість через бруд на берцях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Олега Магдича у Facebook.

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Військовий перепросив в "Укрзалізниці"

"Це - ноги людини, яка ще декілька годин тому топтала цими ногами зону бойових дій. А зараз їде в чистенькому вагоні Інтерсіті. І їй так соромно, що капець...

– написав Магдич.

Він пообіцяв наступного разу ретельніше чистити берці.

Компанія не залишила звернення без уваги. У коментарі до допису вони зазначили, що для них бруд на берцях – це символ землі, яку захищає воїн.

Нам не потрібні чисті підошви. Нам потрібні живі Герої. І якщо Ви в “Інтерсіті” – значить, ми виконали свою частину. […] Кожне сидіння в наших вагонах – для тих, хто боронить Україну. І якщо буде треба – ми постелимо плащ-намет замість скатертини, каву подамо в касці і поїдемо хоч під обстріл, аби тільки забрати Вас додому,

– відповіли у компанії

Реакція "Укрзалізниці" розчулила військового: він зізнався, що читав її і "ховав сльози". Також він розповів, що в потязі йому безплатно запропонували їжу з кафе "як подяку воїнам".