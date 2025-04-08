Боец только что возвращался из зоны боевых действий и сел в поезд "Интерсити", почувствовав неловкость из-за грязи на берцах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Олега Магдича в Facebook.

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Военный извинился перед "Укрзализныцей"

"Это - ноги человека, который еще несколько часов назад топтал этими ногами зону боевых действий. А сейчас едет в чистеньком вагоне Интерсити. И ей так стыдно, что капец...

– написал Магдыч.

Он пообещал в следующий раз тщательнее чистить берцы.

Компания не оставила обращение без внимания. В комментарии к сообщению они отметили, что для них грязь на берцах – это символ земли, которую защищает воин.

Нам не нужны чистые подошвы. Нам нужны живые Герои. И если Вы в “Интерсити” – значит, мы выполнили свою часть. [...] Каждое сидение в наших вагонах – для тех, кто защищает Украину. И если будет надо – мы постелим плащ-палатку вместо скатерти, кофе подадим в каске и поедем хоть под обстрел, лишь бы только забрать Вас домой,

– ответили в компании

Реакция "Укрзализныци" растрогала военного: он признался, что читал ее и "прятал слезы". Также он рассказал, что в поезде ему бесплатно предложили еду из кафе "как благодарность воинам".