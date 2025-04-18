Первую партию изделий уже закупили. Об этом сообщил генеральный директор Игорь Смелянский в интервью Forbes Ukraine, передает 24 Канал.

Смотрите также Военный извинился перед "Укрзализныцей" за грязные берцы в вагоне: ответ компании растрогал

Укрпочта будет продавать колбасу

Чтобы развернуть динамику, Укрпочта в этом году планирует сократить штат на 13%, запустить собственный банк, аптеку, мобильное приложение и закупить парк электробайков.

Кроме того, госкомпания заключила с холдингом "МХП" Юрия Косюка соглашение о поставках колбасной продукции, первую партию которой уже закупили. По словам Смелянского, это часть стратегии по поддержке украинских производителей.

Возможность купить продукты в почтовых отделениях он считает "конкурентным преимуществом". Цель Укрпочты – вдвое увеличить собственную долю на рынке посылок и потеснить конкурента.

Ранее в комментарии "Центру экономической стратегии" Смелянский рассказал, что это направление деятельности уже испытали в приграничных селах в восточной части Украины.

Мы создаем экосистему. То есть у тебя есть счет, мы у тебя приняли коммунальные платежи, доставили лекарства, продали лекарства, продали колбасу, доставили посылки, выписали тебе журналы и газеты.

– говорит гендиректор.

К слову, Укрпочта анонсировала цифровизацию работы почтальонов. В этом году им предоставят мини-компьютеры для работы в офлайн-режиме.