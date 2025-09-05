Смілянський у центрі скандалу?
Про це він написав 5 вересня у своєму телеграмі, інформує 24 Канал. За словами Смілянського, він "несподівано став зіркою соцмереж" через перепалку в X (колишній Twitter), де різко відповів на критику роботи Укрпошти.
Детальніше "Ти довбень": гендиректор Укрпошти вступив у перепалку в соцмережі та уклав парі на мільйон
Очільник компанії зазначив, що не вважає за потрібне вибачатися й надалі спілкуватиметься "в тому тоні, в якому звертаються до нього".
Смілянський додав, що не підтримує "паливо популізму", коли суспільство очікує низьких тарифів, високої якості та зарплат без можливості звільнення за невиконання планів.
"Якщо людина – мудак, хтось має їй про це сказати", – зазначив Смілянський.
Що відомо про скандал?
Насправді, конфлікт розпочався ще у грудні 2024 року, коли користувачі соцмережі X поширили скриншоти його відповіді на зауваження щодо планів підписок у відділеннях Укрпошти. Однак, Смілянський відповів на коментар лише зараз, фактично через рік.
До слова, користувачі і цього не залишили без уваги, порівнявши пізню відповідь з роботою Укрпошти.
А сама дискусія переросла в гостру полеміку, де Смілянський використав образливі слова на адресу одного з коментаторів. Це спричинило хвилю критики в його бік і щодо стилю спілкування топменеджера державної компанії.
Що відомо про Смілянського?
- Ігор Смілянський у соцмережах також звик хизуватись зарплатнею. За його словами, до вирахування податків його зарплата разом із доплатою 15% за роботу з державною таємницею за 2024 рік склала 11 723 286 гривень, тобто в середньому 970 009 гривень на місяць.
- До слова, Укрпошта втрачає дохід, а тому в цьому році планує скоротити штат на 13%, запустити власний банк, аптеку, мобільний додаток і закупити парк електробайків.
- Ба більше, компанія уклала із холдингом "МХП" Юрія Косюка угоду щодо постачання ковбасної продукції. Смілянський тоді зазначив, що це частина стратегії з підтримки українських виробників.