Нью-Йорк против Trump Organization: генпрокурор штата подала в суд на Трампа и его детей

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс 21 сентября подала в суд против Дональда Трампа, троих его совершеннолетних детей и компании Trump Organization. Чиновница обвиняет экспрезидента США, его семью и бизнес в мошенничестве в особо крупных масштабах.

В гражданском иске более чем на 200 страниц Джеймс заявляет о причастности империи Трампа к незаконным действиям, продолжавшимся более десяти лет. Она просит суд ввести ряд запретов и ограничений для миллиардера, его семьи и бизнеса в штате Нью-Йорк.

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Иск генпрокурора штата Нью-Йорк против Трампа

Летиция Джеймс утверждает, что Дональд Трамп с помощью своих детей и Trump Organization искусственно завышал свой капитал на миллиарды долларов. Таким образом он стремился, чтобы банки занимали его бизнес-империи деньги на более выгодных условиях, а также для получения налоговых льгот и более выгодного страхования.

По информации генерального прокурора, с 2011 по 2021 год Дональд Трамп и Trump Organization сознательно и намеренно представили более 200 неправдивых оценок активов в отчетах о собственном финансовом положении.

Поэтому Джеймс просит суд о следующем:

запретить Дональду Трампу, Дональду Трампу-младшему, Эрику и Иванке Трамп занимать руководящие должности на территории штата Нью-Йорк;

на территории штата Нью-Йорк; запретить Трампу и его Trump Organization покупать недвижимость в Нью-Йорке сроком на 5 лет;

в Нью-Йорке сроком на 5 лет; вернуть 250 миллионов долларов, которые, по информации прокуратуры штата, участники схем незаконно получили благодаря мошенничеству.

К слову, адвокат Дональда Трампа Алина Хабба в ответ на иск Летиции Джеймс заявила, что генеральная прокурор "превысила свои полномочия и вмешалась в сделки, в которых не было никаких нарушений". При этом защита экс-президента США настаивает, что дело является политическим.